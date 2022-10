Ormai ci abbiamo fatto l’abitudine. In questi mesi sono molte le coppie vip giunte al capolinea. E questa volta sembra essere il turno di Elisabetta Canalis e del marito chirurgo Brian Perri. La coppia, che attualmente vive a Los Angeles, si è sposata nel 2014 ad Alghero. Dall’unione di questo amore è nata Skyler Eva, 7 anni. A lanciare l’indiscrezione è il settimanale Nuovo: “Rumors dicono che il matrimonio sia al capolinea. Da tempo girano voci sulla crisi della relazione”. Non è chiaro quindi se la coppia abbia deciso di prendersi una pausa o se realmente il loro amore sia sfumato tutto d’un tratto portandoli ad allontanarsi l’uno dall’altra.

Certo è che Elisabetta Canalis nell’ultimo periodo è stata avvistata sempre più spesso in Italia: l’ultima foto della showgirl insieme a marito e figlia risale allo scorso agosto, indizio che già in quel periodo potrebbe effettivamente essersi rotto qualcosa. Già in passato l’ex velina aveva confessato di voler tornare a vivere nel suo Paese d’origine. Il trasferimento, però, avrebbe dovuto avvenire al raggiungimento della pensione da parte del marito. Elisabetta Canalis e Brian Perri si sono conosciuti per la prima volta nel 2012 ad un party di Halloween attraverso amici in comune. Settimana prossima dunque ricorre l’anniversario da quel colpo di fulmine ben 10 anni fa. Per il momento i due diretti interessati non si sono esposti e non hanno commentato in alcun modo i rumors sul loro conto. Come finirà questa love story? Dolcetto o scherzetto?