Ambra Angiolini, negli ultimi tempi, è stata più volte messa sotto accusa perché avrebbe occupato abusivamente la casa in cui vive nel centro di Milano. Ora, è anche il programma di Mario Giordano “Fuori dal coro”, in onda su Rete 4, ad occuparsi della questione. Infatti, nella rubrica “Ladri di case” che denuncia il fenomeno delle occupazioni abusive di case in Italia, è proprio l’ex conduttrice di Non è la Rai la nuova protagonista. L’accusa nei confronti dell’attrice, ora anche giurata di X Factor, è mossa da Silvia Slitti, proprietaria della casa milanese e moglie dell’ex calciatore Giampaolo Pazzini. Nonostante non abbia mai risposto all’accusa di occupazione abusiva dell’abitazione, ora c’è una grande novità sul “Caso Angiolini” che è stata svelata proprio nel programma di Giordano, andato in onda il 18 ottobre. Il conduttore ha parlato proprio dell’ordinanza di convalida dello sfratto datata 3 ottobre 2022. Un documento molto importante che incastra Ambra Angiolini.

A spiegare tutto è proprio lo stesso Giordano: “Sul documento – spiega – compare il nome di Massimiliano Allegri, ex fidanzato di Ambra Angiolini e intestatario del contratto di locazione scaduto il 30 giugno. Come si legge, lui non si oppone alla convalida, d’altronde da mesi lui non vive più nell’appartamento, chi sta occupando abusivamente è Ambra”. Il documento rivelato nel programma Mediaset, inoltre, dimostra la presenza di un giudice per lo sfratto, e di conseguenza “Angiolini dovrebbe lasciare al più presto l’appartamento”.

Secondo quanto ricostruito, Allegri ha smesso di pagare l’affitto della casa dopo la fine della loro relazione ma Ambra è rimasta in quella casa con il pretesto di avere bisogno di più tempo per traslocare. Proprio per questo, la vera proprietaria a metà agosto aveva concesso dei giorni ulteriori ad Ambra per andarsene. Nonostante questa disponibilità, l’attrice avrebbe comunicato alla Slitti, tramite i suoi avvocati, di non voler essere più importunata. Non solo, ma sempre la proprietaria ha confermato di aver ricevuto una diffida dall’avvocato della signora Angiolini che la invitava a “non parlare più della vicenda. Una diffida che non trovo giusta dal momento che dobbiamo avere la libertà di parola, quando diciamo il vero dobbiamo poterlo dire” fa sapere la Slitti.