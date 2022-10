Le mani di Carlo III sono ancora gonfie. Non sembra essere migliorato lo stato di salute del nuovo re d’Inghilterra rispetto al gonfiore che da diversi anni sembra essersi cronicizzato. La nuova foto è apparsa su diverse agenzie fotografiche e vede Carlo III insieme alla consorte Camilla dare da mangiare carote ad alcuni cavalli. Lo scatto è stato effettuato a Ballater in Scozia per ringraziare la vicinanza della comunità locale alla morte della regina Elisabetta. Carlo è apparso in kilt e diversamente da Camilla è senza guanti. Così facendo ha esposto le mani che sono subito state immortalate dai fotografi. Nessun segno di miglioramento, quindi. Le possibili cause del gonfiore alle mani per Carlo sono, secondo pareri medici autorevoli, edema o artrite. Allo stesso tempo diversi dietologi hanno segnalato che quel problema di gonfiore potrebbe derivare da una dieta troppo ricca di sale o dall’assunzione di farmaci specifici per combattere la pressione alta.