La lattuga del Daily Star batte la premier Liz Truss, alla quale Ryanair augura buon viaggio consegnandole un biglietto aereo. Le dimissioni più veloci nella storia di un primo ministro britannico scatenano il Regno Unito con uno sbeffeggiamento senza precedenti per una così alta carica istituzionale. Dopo il suo discorso di addio, in seguito alle polemiche per la riforma che avrebbe finito per tagliare le tasse ai ricchi, la Rete l’ha presa di mira. Battuto il record di George Canning, in servizio nel 1827 per soli 119 giorni (ma la sua carica terminò a causa della morte), ecco l’ironia.

“Il primo ministro Liz Truss ha finalmente rassegnato le dimissioni in una gloriosa vittoria per la lattuga del Daily Star, che finora si è rifiutata di commentare il suo futuro politico”. Quello dell’insalata è forse il caso più eclatante e noto: lo scorso 14 ottobre il tabloid britannico aveva comprato una lattuga e aveva dato il via a una diretta su Youtube ponendosi la domanda. “Questa lattuga può durare più a lungo di Liz Truss?”.

La genesi della ‘sfida’ del tabloid è da ricerca in un articolo dell’Economist – che ironia della sorta oggi ha dedicato a Truss una copertina assai contestata – nel quale il settimanale ricordava come la premier era stata in grado di governare tranquillamente per una settimana, “il tempo che si conserva una lattuga in un supermercato”, scriveva. Da qui, l’idea del Daily Star che ora festeggia: “L’ortaggio vincente è diventato famoso a livello internazionale dopo che abbiamo lanciato un concorso per vedere se sarebbe sopravvissuto alla prima ministra”.

Umorismo anche da parte di Ryanair. La compagnia aerea low-cost ha postato un biglietto di sola andata da Londra a “anywhere” (ovunque, ndr) con il nominativo della premier. Con tanto di raffinatezza: chi si è preso la briga di aprire di aprire il QRcode, ha scoperto che la pagina rimanda all’andamento della sterlina, ‘stressata’ nelle settimane di governo di Truss a causa del terremoto finanziario indotto dal piano di tagli delle tasse che era poi stata costretta ad abiurare. Finito? Macché. Ryanair ha rincarato la dose postando una foto dell’ex prima ministra alla guida di un treno e ipotizzando una sorta di futuro da ferroviere: “Mick Lynch potrebbe metterci una buona parola”, ha scritto chiamando in causa il capo di un sindacato del settore trasporti.

Immancabile, su Twitter, il commento di Larry The Cat, il profilo satirico del soriano inquilino del 10 di Downing Street: “Il Re mi ha chiesto di diventare primo ministro perché queste sciocchezze sono andate avanti anche troppo a lungo”, ha scritto sul suo social del “primo gatto” del Regno dal 2011 che da anni si diverte a twittare con messaggi al vetriolo sugli inquilini della casa presidenziale. E anche questo post è diventato virale.