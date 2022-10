“Berlusconi ha ammesso la sua storia d’amore con Putin, il criminale di guerra che sta distruggendo l’Ucraina. Questo è il vero volto di Forza Italia. È questo che intendeva Manfred Weber quando ha detto che Forza Italia era il garante di un’Italia europea e pro-Nato?”. Attaccano su Twitter Silvio Berlusconi i Socialisti e Democratici che siedono in Europa, dove le parole del leader di Forza Italia sui rapporti riallacciati col capo del Cremlino, fra doni e una lettera ‘dolcissima’, hanno scatenato reazioni categoriche nei gruppi parlamentari. Incluso quello dei Popolari, dove siete Forza Italia, da cui arriva l’affondo del deputato estone Riho Terras: “È ora che il politico veterano vada in pensione, così non dice sciocchezze nella sua follia! Glorificare un criminale di guerra è un atto criminale”, ha scritto su Twitter, postando un articolo di Euractive dal titolo “La destra Ue smascherata dopo le ‘dolci’ lettere di Berlusconi con Putin”.

Berlusconi has admitted his love affair with Putin, the war criminal who’s destroying Ukraine.

This is @forza_italia’s real face.

Is that what you meant @ManfredWeber, when you said that Forza Italia was the guarantor of a European and pro-NATO Italy? pic.twitter.com/Ee4Pyc0lcJ

— S&D Group (@TheProgressives) October 19, 2022