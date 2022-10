L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Vittoria Deganello è al quarto mese di gravidanza, ma in questi mesi così delicati e densi di emozioni non potrà contare sul sostegno del papà della creatura che porta in grembo. I contorni di questa storia non sono molto definiti, ma ci sono alcune certezze che consentono di fare il punto della situazione. La Deganello, che prese parte al dating show di Canale 5 conquistando il tronista Mattia Marciano nella stagione 2017/2018, ha condiviso sui social il video dell’ecografia prendendo in prestito alcuni versi di Piccola stella di Ultimo: “Sei risorsa sei il cielo e sei il mondo. Io e te…. Ti amo”. Ed è proprio quel “io e te” che lascia intuire come Vittoria si stia trovando da sola a gestire la gravidanza. Non è dato sapere chi sia il padre del bambino, ma la scorsa estate il nome della Deganello era stato al centro della cronaca rosa per la relazione con Alessandro Murgia, calciatore della Spal.

LA STORIA CON ALESSANDRO MURGIA – Una storia che ha fatto molto discutere, dal momento che Murgia era sposato con Eleonora Mazzarini, dalla quale ha avuto due figli. Il flirt si è presto interrotto, ma avrebbe lasciato un segno indelebile nella vita della Deganello: un figlio. L’ecografia, infatti, mostra la data d’inizio gravidanza, ovvero il 19 luglio, quando cominciavano a circolare i gossip che volevano Vittoria e Alessandro legati. Ai tempi, quando il popolo del web aveva criticato la loro unione, l’ex corteggiatrice si era limitata a commentare: “Non conoscete, non sapete, non parlate a caso”. Oggi, rispondendo alle domande dei follower, conferma che non sta vivendo un periodo facile e che, soprattutto, non ha un uomo accanto a sé: “Ho la cosa più bella del mondo dentro di me e la gioia più grande nella vita di una donna, e lei/lui mi saprà dare l’amore e la forza per superare tutto”. A chi le fa notare che un bambino dovrebbe avere una famiglia serena e unita replica: “Tutti sognano la famiglia unita e io in primis non avrei mai voluto dover affrontare una gravidanza da sola dove vado a dormire e mi sveglio la mattina senza nessuno al mio fianco”.

1 /3 Schermata 2022-10-18 alle 15.58.36

DOV’È FINITO ALESSANDRO MURGIA? – In tutto questo che fine ha fatto Alessandro Murgia? Qui entra in campo Deianira Marzano, esperta di pettegolezzi, pubblicando messaggi di persone che le hanno riportato come il calciatore, non appena saputo della gravidanza di Vittoria, sarebbe scappato a gambe levate. Il profilo Instagram di Murgia risulta al momento disattivato: una mossa che si potrebbe spiegare con la volontà di mettere un freno alla curiosità e alle domande dei follower in merito a questa storia.