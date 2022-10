“Sei una donna forte, hai scalato una montagna da sola, cerca di tirare fuori il meglio di te, sei una grande donna, dai la possibilità di farti conoscere, di far capire il cuore grande che hai”. Alfonso Signorini, nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 17 ottobre su Canale 5, ha incoraggiato Carolina Marconi che, in lacrime. ha parlato della sua battaglia contro il tumore al seno. Marconi ha raccontato di aver affrontato la malattia con grande coraggio: “Ho sempre apprezzato molto la famiglia, i valori ma rimandavo sempre il fare un figlio. Crediamo di essere eterni perché siamo giovani, siamo belli. Con il mio compagno abbiamo rimandato per 11 anni e quando avevamo deciso di farlo mi sono ritrovata in questa situazione. Ho fatto sette mesi di chemio. Io avrò un figlio, ci credo, lo spero tanto anche se la probabilità è solo del 5%”. E Signorini ha chiesto allora come si fa a trovare quel tipo di forza per combattere: “Quel coraggio lo trovi, è una forza che ti viene da sola nelle situazioni allucinanti. Io ho trovato questa forza e ho deciso di affrontarla con il sorriso. Sono venuta al Grande Fratello per dare un messaggio alle donne: non permettete al cancro di levarvi la voglia di vivere!”. Il punto di riferimento nella vita di Carolina è il fidanzato Alessandro Tulli che non l’ha mai lasciata sola: “La vera medicina è la famiglia e le persone che ti vogliono bene”. Proprio il compagno era ad aspettarla nel giardino della casa per incoraggiarla con parole bellissime: “Ciao amore, sono qui per dirti che non sei sola, il mio cuore è qui con te. Questa è un’esperienza bella ma difficile, ricordati però dov’eri un anno e mezzo fa, quanto hai sofferto. Tu qui non devi dimostrare nulla a nessuno, quello che dovevi dimostrare lo hai già dimostrato a te e alle persone che ti vogliono bene. Stai facendo una cura, ti può causare sbalzi di umore. Cerca di stare calma, di non litigare, di non arrabbiarti, di non metterti in discorsi che non ti competono perché poi ci stai male tu. Metti sempre pace. Goditi questa esperienza come se fosse una vacanza. Ridi, scherza, divertiti. Non voglio vederti triste. I momenti bui sono passati, ormai c’è solo la luce. Falla brillare questa stella. Non permettere a nessuno di levarti il tuo sorriso. Tu sei una guerriera. Hai scalato una montagna gigantesca da sola. Cerca di tirare fuori il meglio di te, perché tu sei una grande donna. Dai alle persone modo di farsi conoscere. Quando sei stanca, quando non ce la fai più, alza la mano e io sono qui fuori ad aspettarti e ricominciamo insieme. Mi manchi tanto, sei bellissima”.