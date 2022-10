Sono 155mila i prodotti contraffatti e dannosi per la salute dei consumatori che sono stati sequestrati nel porto di Genova. Nell’operazione, chiamata Passo falso, è stato scoperto un traffico di merce proveniente dalla Cina, messo in piedi da diverse organizzazioni criminali. Grazie all’analisi dei rischi fatta dagli organi di controllo, sono stati trovati oltre 120.000 capi d’abbigliamento: molti erano falsi di famose firme della moda. Gli accertamenti dell’agenzia delle dogane hanno rivelato che 35.000 scarpe avevano una concentrazione di ftalati – sostanza tossica per le persone – di 1500 volte superiore al consentito. Il valore complessivo della merce sequestrata è di oltre 4 milioni di euro.

Un terzo dei prodotti è stato ritrovato nei magazzini delle società importatrici in tutto il Paese. L’indagine è stata svolta dagli organi di controllo portuale insieme a quelli su tutto il territorio nazionale e il sequestro è stato portato a termine dal II gruppo della guardia di finanza e dai funzionari dei reparti antifrode dell’agenzia delle accise di Genova.