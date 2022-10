Alla chiusura del congresso del Partito socialista europeo, i leader del Pse riuniti a Berlino, dopo il discorso finale del cancelliere tedesco Olaf Scholz, hanno intonato “Bella Ciao“. L’inno della Resistenza partigiana è stato suonato dal vivo sul palco e cantato prima in persiano e poi in italiano dai presenti in sala tra cui il segretario del Pd, Enrico Letta, l’alto rappresentante Ue Josep Borrell, il nuovo presidente del Pse, Stefan Loefven, e i commissari Ue, Frans Timmermans e Ylva Johansson