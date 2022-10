Era il 1993 quando Francesco Totti esordì in Serie A. In quell’anno, probabilmente, molti dei creators di TikTok non erano neanche nati. Eppure l’ex calciatore della Roma è diventato virale proprio in questi giorni. Come mai? Forse perché “il Pupone” è conosciuto anche tra i giovanissimi, forse perché negli ultimi mesi è stato un continuo parlare di lui e di Ilary Blasi. Del loro amore ormai al capolinea. Fatto sta che sulla piattaforma cinese sta spopolando un suo audio utilizzato dai giovanissimi in lip-sync (una sorta di playback, per i meno avvezzi al social). Si tratta di una vecchia barzelletta, in cui l’ex capitano giallorosso diceva: “Nome? Francesco. Cognome? Totti. Professione? Calciatore. Sesso? ‘Na cifra“. Il video originale, che risale a circa 15 anni fa, è stato ripreso anche da utenti molto seguiti, come l’attrice Jenny De Nucci (2.5 milioni di follower) o la titkoker Alessia Lanza (3.7 milioni di follower), la quale ha commentato: “Questo audio mi fa volare”. Ma anche lo youtuber Sespo, l’ex de Il Collegio Davide Vavalà, la tiktoker Emma Galeotti per un totale, al momento, di 4.600 clip realizzate utilizzando le parole dell’ex numero 10 della Roma. Intanto oggi 14 ottobre, ha preso il via una delle partite più lunghe della sua vita, ovvero quella contro la moglie, Ilary Blasi. Come riportato dal Messaggero, i due vip non si sono presentati in aula. Di fronte al giudice Francesco Frettoni della settima sezione civile del Tribunale di Roma, hanno preso la parola i loro rispettivi avvocati. A difenderli ci sono Alessandro Simeone (e altri due colleghi) per la conduttrice dell’Isola dei Famosi, mentre Antonio Conte e Annamaria Bernardini De Pace per Francesco Totti. Il giudice, dopo aver avviato un’istruttoria, dovrà decidere se e a chi intimare la restituzioni dei rispettivi accessori (Rolex, borsette, scarpe, automobili e via dicendo). In parallelo prosegue anche l’iter per la separazione, ma la prima udienza non è ancora stata fissata, anche se Repubblica rivela che potrebbe tenersi a febbraio 2023. Nel frattempo Totti è uscito definitivamente allo scoperto con la nuova fiamma, Noemi Bocchi. La coppia si è regalata una serata all’insegna di cibo e musica in un locale di Roma Nord, dove Totti starebbe cercando casa, lasciando così la zona dell’Eur-Torrino, dopo circa 20 anni.

Blasi, invece, ha scelto un atteggiamento più cauto. Nonostante i pettegolezzi, al momento non vi è neanche una foto della presentatrice con un presunto amante o nuovo compagno. Anzi, l’ex letterina continua ad utilizzare i social come ha sempre fatto: scatti con i familiari, con i figli (specialmente la più piccola Isabel), dall’estetista, tra i vicoli di Roma. E sì, ogni tanto qualche frecciatina arriva ma nessuna intervista è stata concessa fino a questo momento.