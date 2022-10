Marco Bellavia, vittima di bullismo all’interno della Casa del Grande Fratello, ha deciso di raccontarsi sulle pagine di Chi. Tre le tante parti dell’intervista, non poteva mancare quella dedicata alla storia avuta anni con Paola Barale. La bella e brava conduttrice è ora nel cast di Ballando con le Stelle e dalla prima esibizione c’è da scommettere che resterà in gara a lungo. Lei e Bellavia sono stati insieme nel lontano 1992: “Lei lavorava a ‘La ruota della fortuna‘, io a ‘Bim Bum Bam‘. Eravamo belli. Dopo tre anni è finita perché eravamo giovani, dovevamo fare le nostre esperienze. Dicevano che mi avesse lasciato perché era diventata più famosa di me, ma non era così”. Insomma, un copione ‘classico’. Ma Bellavia aggiunge qualche dettaglio: “Avremmo dovuto anche sposarci, io le ho regalato un anello e lei mi ha regalato una Harley-Davidson. Poi ha sposato Gianni Sperti“. Insomma, le rose non sono fiorite per Bellavia e Barale.