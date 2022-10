Paris Hilton e le molestie sessuali subite a scuola. La celebre modella dell’alta società statunitense ha voluto raccontare e denunciare al New York Times una terribile esperienza subita da ragazza. “Quando ero alla Provo Canyon School, nello Utah, sono stata sottoposta con la forza ad esami medici dal personale dello staff”, ha spiegato l’ereditiera. “Una notte, saranno state le 3 o le 4 del mattino, io ed altre ragazze siamo state prelevate dalle nostre stanze e portate in un altro spazio privato dove un paio di uomini dello staff ci hanno sottoposto a un “esame del collo dell’utero”, così ci hanno detto. Mi hanno fatto sdraiare su un lettino e hanno infilato le loro dita dentro di me”, ha spiegato la Hilton con voce tremante nella video intervista al NYT.

“Non so perché lo abbiano fatto, ma non erano medici, questo lo so per certo. È stato spaventoso, ero terrorizzata, questa cosa mi ha bloccata per anni”. La Hilton ha spiegato che ancora oggi il trauma subito torna a galla con pesanti conseguenze a livello psicologico. “Oggi guardando a quei fatti con gli occhi di un’adulta, posso definirli un abuso sessuale”, ha concluso la 41enne. Come segnalano diverse testate statunitensi rifacendosi al sito web della scuola, la Provo Canyon School è un istituto privato dove “ragazzi con disturbi del comportamento o problemi psichiatrici vengono seguiti, istruiti ed educati nel rispetto delle loro esigenze accademiche e terapeutiche”. Paris Hilton fu spedita nello Utah a 17 anni dai ricchi genitori Rick e Kathy Hilton come conseguenza ad una irrequietezza adolescenziale che si era tramutata in ribellione. La Hilton è rimasta nello Utah per 11 mesi.