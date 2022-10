Dopo giorni di voci e indiscrezioni, adesso è ufficiale: Valentina Ferragni e Luca Vezil si sono lasciati. L’annuncio è arrivato nella serata di ieri, 12 ottobre, via Instagram. “Dopo tanti anni condivisi insieme abbiamo deciso di intraprendere due strade separate. Siamo cresciuti insieme e ci unirà sempre un grande affetto e rispetto per quello che siamo stati. Vi chiedo di comprendere e di rispettare la nostra decisione che come potete immaginare è stata tanto sofferta”, hanno scritto sui rispettivi social Valentina e Luca, insieme da 9 anni. La più nota, specialmente per chi bazzica sui social, è certamente lei: Valentina, sorella minore di Chiara Ferragni. 4.5 milioni di follower su Instagram e altri 585mila su TikTok. Per Luca, invece, 1 milione di follower su Instagram e solo 41mila su TikTok. Classe 1992, laureata in Linguaggi dei Media (all’Università Cattolica di Milano), designer di gioielli e influencer, Valentina è solita raccontare sui social ogni nuova esperienza. L’ultima, in ordine di tempo, è quella pole dance. 1.7 milioni di visualizzazioni per il video in cui Valentina mostra la propria abilità: “È il mio sport. La costanza e la voglia di non arrendersi vince su tutto“, le sue parole di commento. Una veste inedita per lei, che solitamente ama non mettere troppo in mostra il corpo e anche stare lontana dai riflettori. Fino allo scorso anno, quando si era raccontata nel salotto di Silvia Toffanin. “Un anno fa ho iniziato ad avere un brufoletto sulla fronte, una cosa a cui non pensare troppo”, aveva esordito a Verissimo, parlando del carcinoma basocellulare che l’aveva colpita da poco.

Poi aveva spiegato: “Sono andata da un dermatologo che mi ha detto che era una cisti, di aspettare e poi toglierla dopo l’estate. Passo l’estate e vedo che un pochino comincia a cambiare, ma non ho dato molto peso alla cosa. A settembre faccio nuove visite, con altre dermatologhe. Mi dicono che è meglio toglierla. Dopo una settimana e mezza è arrivato il risultato: un tumore maligno localizzato, che mangia letteralmente la pelle e piano piano si estende”. In seguito, cambiando argomento, Valentina aveva raccontato: “Quando i miei genitori si sono separati, è stato molto difficile. Poi loro litigavano tanto, insomma non sono stati anni felici. Capivo ma non benissimo, devo dire che con Chiara e Francesca (le sorelle, ndr) siamo sempre affiatate. Anche se non lo pensi, dopo la tempesta arriva sempre il sereno”. Parlando della sorella famosa, aveva detto: “Quando lei ha iniziato non si conosceva bene internet, i social quasi non esistevano. Era qualcosa che è mutato giorno dopo giorno. Ancora oggi se mi chiedi cosa farò tra 5 anni ti dico: ‘Non lo so, spero quello che faccio oggi, ma chi lo sa? Forse è questo il bello, non avere una strada già scritta’. Chiara ha iniziato che io avevo 15 anni più o meno, all’inizio l’aiutavo anche. L’ho sempre detto: io sono la sua fan numero 1, per me lei è la migliore al mondo e tutto il successo che ha lo deve a se stessa perché è la migliore”.

Infine il tenero pensiero per Luca, con il quale era ancora fidanzata: “Con lui è stato un colpo di fulmine. Ci siamo conosciuti per caso in vacanza, dopo 10 minuti ci siamo salutati e non ci siamo più rivisti. Negli anni ci siamo pensati e dopo circa 4 anni io l’ho ritrovato e gli ho scritto. Abbiamo iniziato a parlare e da lì è sbocciato veramente l’amore”. A sorpresa, Luca si era presentato nello studio di Canale 5 con due mazzi di fiori: uno per la padrona di casa e uno per la fidanzata, che era scoppiata a piangere. Il ragazzo, laureato in Igiene Dentale ma nella vita digital influencer, aveva speso per Valentina delle belle parole d’amore: “È solare, dolce, ha sempre voglia di condividere. È gioiosa, mi trasmette amore”. “Figli? Lui vorrebbe diventare papà. Io sono più frenata, tra qualche anno dai”, aveva assicurato lei alla conduttrice.