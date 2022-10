Zlatan Ibrahimovic sbarca su Tiktok e lo fa, come al solito, a modo suo: musica motivazionale, esercizi in palestra, giocate sul campo e relax sul suo yacht personale. Tutto condensato in pochi secondi di video, diventato subito virale con più di due milioni di like e quasi 25mila commenti. In attesa del suo ritorno in campo con la maglia del Milan, l’esordio sui social dei giovanissimi è stato un successo.