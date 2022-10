Le condizioni fisiche di Dybala preoccupano i tifosi della Roma e anche l’allenatore Josè Mourinho. Dopo aver calciato il rigore decisivo per la vittoria dei giallorossi contro il Lecce (2 a 1), l’argentino ha avvertito un forte dolore alla coscia sinistra e ha dovuto chiedere la sostituzione. Al termine della gara, parlando a Dazn, Mourinho ha lanciato l’allarme: la situazione di Dybala va “male, per non dire molto molto male“. In giornata verranno eseguiti tutti gli esami per averne conferma, ma si teme uno stiramento muscolare al bicipite femorale: se così fosse, la partecipazione al Mondiale sarebbe in discussione. “C’è il rischio che i tifosi possano rivederlo nel 2023? Non sono un medico. Ma per esperienza è difficile”, ha commentato Mourinho.

L’attaccante non è riuscito nemmeno a esultare dopo il rigore e ha iniziato a zoppicare vistosamente. Una volta in panchina, sostituito da Matic, mentre riceveva i primi soccorsi medici, Dybala ha fatto fatica a trattenere le lacrime. Nelle ultime 11 partite l’argentino ha segnato 7 reti e quello dal dischetto che gli è costato l’infortunio è stato il quinto gol consecutivo. Una condizione di forma che Dybala non viveva, in termini realizzative, addirittura dai tempi di Palermo. Sembravano le premesse giuste per un Mondiale da protagonista al fianco di Messi, invece adesso rischia di non poter nemmeno prendere il volo per il Qatar.