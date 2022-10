La fuga di Amber Heard finisce sull’isola di Maiorca, in Spagna. L’attrice reduce dalla sconfitta del processo contro l’ex marito Johnny Depp, e sparita dai radar californiani, è stata scovata a Costitx, una cittadina di 1.300 abitanti proprio al centro dell’isola mediterranea. Secondo quanto riporta Marca, i vicini della Heard hanno spiegato che l’attrice ha affittato una casa sull’isola ad inizio estate. Secondo quanto riportato da El Pais, la casa in cui soggiorna la star di Aquaman è di proprietà della famiglia dell’ex presidente del parlamento regionale, Maria Antonia Munar, condannata a 14 anni di carcere per corruzione.

La casa si trova nel centro di Costitx, con i vicini che hanno visto Heard andare in giro per le tranquille viuzze assolate del paesello, portando sua figlia Oonagh Paige – nata con maternità surrogata dopo la separazione da Depp – in un marsupio. “L’ho avuta accanto a me un paio di volte, ma non sapevo chi fosse finché non mi è stato detto”, ha detto a El Pais un giovane residente. “Per strada sembra una persona normale e non si nasconde mai”. Secondo Diario de Mallorca, Heard ha adottato una nuova identità per passare inosservata sull’isola, nella fattispecie lo pseudonimo Martha Jane Canary. La Heard ha perso il processo contro Depp e le è stato ordinato di pagare 10 milioni di dollari, denaro che ha dichiarato di non possedere. Prima di partire per la Spagna la ragazza ha venduto la sua villa in California e poi ha dichiarato bancarotta.