Jada Pinkett Smith è pronta a mettersi a nudo. La moglie di Will Smith, conduttrice e attrice, scriverà un libro “senza restrizioni”. L’autobiografia uscirà il prossimo anno, come rivela HarperCollins che pubblicherà il libro sotto l’etichetta Dey Street.

L’opera non ha ancora un titolo ma, secondo il comunicato stampa, si preannuncia ricca di dettagli, tanto da essere descritta come “un racconto delle lezioni apprese nel corso di un viaggio difficile ma affascinante. Un giro rocambolesco dagli abissi di una depressione suicida all’apice della riscoperta personale e della celebrazione dell’autentico potere femminile”.

Secondo quanto raccontato da People il libro parlerà anche della sua educazione “non convenzionale” a Baltimora, come figlia di due tossicodipendenti, alla sua “promettente” carriera come studentessa di teatro fino a una “violenta parentesi come piccola spacciatrice”. Ovviamente l’autobiografia toccherà anche il “complicato matrimonio” con Will Smith oltre al tema della relazione “con se stessa”.

Chissà se, nel libro, ci sarà spazio per spiegare, finalmente, il suo punto di vista sullo schiaffo dato dal marito al conduttore Chris Rock durante la premiazione degli Oscar 2022.