Dentro la casa del Grande Fratello Vip i “casi” sembrano non finire mai. Dopo il ritiro di Marco Bellavia, la squalifica di Ginevra Lamborghini, l’eliminazione di Giovanni Ciacci e il ritiro di Sara Manfuso altri due concorrenti potrebbero finire a rischio squalifica. Come scovato dall’attento popolo di Twitter Charlie Gnocchi ha pronunciato, parlando con Antonino Spinalbense, la parola “ne**o”. Altro caso è invece quello di Amaurys Perez, che, secondo i social si sarebbe fatto sfuggire una bestemmia.

????nword charlie ha deciso di dirle e farle tutte e io ho deciso di registrarle ogni volta #gfvip pic.twitter.com/Y3KTVHHXk9 — medusa ????‍♀️ (@FaTinaameta) October 6, 2022

Entrambi i casi già in passato avevano costato la squalifica a degli ex concorrenti. Fausto Leali nell’edizione del 2020 venne squalificato proprio per aver chiamato “ne**o” Enock Barwuah, il fratello di Mario Balotelli e lo stesso anno anche Denis Dosio venne allontanato per aver bestemmiato, scusandosi poi sui social convinto che non fosse una bestemmia ma solo “un modo di dire della mia zona”.

Il condizionale, però, nel caso di Amaurys Perez è d’obbligo. Mentre la prima parola è ben distinguibile, infatti, la seconda non è del tutto chiara. Gli utenti social, però, sono convinti: la frase che viola il regolamento è stata pronunciata e Perez, dicono, va squalificato.