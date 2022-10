Se anche non aveste mai sentito parlare di lui e non aveste la minima idea di che faccia abbia, beh, lo riconoscerete sicuramente grazie a un dettaglio: gli occhiali da sole. Stiamo parlando di Dargen D’Amico, già protagonista del Festival di Sanremo 2022 e ora giudice di X Factor: gli occhiali scuri sono la sua copertina di Linus, dalla quale non si separa mai. “Cosa nascondono i tuoi occhiali?”, gli hanno chiesto una volta in un’intervista. “Tanta voglia di essere me stesso”, è stata la sua risposta. Ufficialmente, però, li usa per scongiurare il fastidio delle luci: “In primo luogo la luce mi da molto fastidio, anche quella artificiale, soprattutto quelle violente dei palchi” ha spiegato, aggiungendo che “uso gli occhiali come segno distintivo al contrario: mi riconosci solo quando li indosso e per ora non ho intenzione di appenderli al muro”.