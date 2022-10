Lino Guanciale è il volto simbolo di Rai Fiction, protagonista di moltissimi prodotti di successo. L’attore è felicemente sposato con Antonella Liuzzi e dal loro amore a fine 2021 è nato il piccolo Pietro. Per dieci anni, dal 2008 al 2018, Guanciale era stato fidanzato con Antonietta Bello, attrice friulana nota al pubblico per le partecipazioni a “Le tre Rose di Eva” e “Don Matteo“: “Quando io e Lino ci lasciammo fu molto doloroso. Dopo tutto l’amore che c’era stato, dopo 10 anni di vita insieme, era un fallimento con cui fare i conti. Avevo una vita da ricostruire, ripartivo da zero. Ora sono di nuovo felice, Lino e io siamo rimasti amici“, ha spiegato al settimanale “Diva e Donna“.

Bello ha avuto modo di capire quali siano i suoi reali desideri in fatto di sentimenti e di attrazione, oggi è convinta di non poter più amare un uomo: “Adesso non potrei più fidanzarmi né con lui né con un altro uomo, mi piacciono le donne. A 35 anni ho capito di essere lesbica”, ha svelato l’attrice al settimanale diretto da Angelo Ascoli. “Per me è stato tutto molto naturale, non l’ho vissuto come uno strappo: è stato come se esserlo avesse fatti parte di me per sempre, per quanto sia emerso fra i 34 e i 35 anni. È stato un passaggio graduale, delicato, naturale. Poco alla volta mi sono sempre più sentita attratta solo dalle donne”, ha spiegato Antonietta.

È arrivata dunque la prima relazione con una ragazza: “Mi chiedevo come sarebbe stato e ora ho capito che avere una relazione con una donna significa non avere binari prescritti su come ci si deve comportare e su cosa bisogna desiderare. Ho sentito un’enorme possibilità di costruzione del rapporto: non c’era nulla di scritto, era tutto da creare”, ha concluso l’attrice. La storia d’amore con Guanciale era iniziata all’università dove il protagonista di “Sopravvissuti” teneva un corso: “Successivamente Antonietta mi ha chiamato perché voleva fare dei provini per entrare in una scuola importante di recitazione. L’ho aiutata, l’ho seguita e da lì è nato il nostro amore”, aveva raccontato l’attore. Nel 2020 le nozze tra Guanciale e Liuzzi, nella vita docente universitaria, con l’attrice che in pubblico aveva risposto a chi l’avrebbe voluta ancora al fianco di Lino: “È giusto che abbia vicino colei di cui è innamorato”, aveva scritto sui social.