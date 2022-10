Alec Baldwin ha stipulato un accordo legale con la famiglia della direttrice della fotografia Halyna Hutchins, uccisa sul set del western Rust. Le parti hanno raggiunto un accordo segreto rispetto alla causa di omicidio colposo intentata a febbraio contro l’attore e altri imputati. La Hutchins venne uccisa durante una scena del film Rust, sul set del New Mexico nel 2021. La direttrice della fotografia si trovava dietro la macchina da presa assieme al regista del film, Joel Souza, anch’esso rimasto ferito, quando la pistola che stava usando Baldwin in scena ha esploso veri proiettili.

Nella causa originale, intentata dalla famiglia della Hutchins, si affermava che i produttori cinematografici di Rust “non avevano eseguito i controlli di sicurezza standard del settore mentre utilizzavano pistole vere per girare il film, provocando conseguenze fatali”. È stato l’avvocato di Baldwin, Luke Nikas, dello studio legale di New York Quinn Emamuel, a spiegare alla stampa: “Durante questo difficile processo, tutti hanno mantenuto il desiderio specifico di fare ciò che è meglio per il figlio di Halyna. Siamo grati a tutti coloro che hanno contribuito alla risoluzione di questa tragica e dolorosa situazione”. Baldwin, che è stato anche produttore del film oltre ad essere il protagonista quando si è verificata la tragedia, potrebbe ancora essere accusato penalmente per la morte della Hutchins, in un altro procedimento in corso in New Mexico.

Infatti, il rapporto finale della polizia sulla sparatoria cinematografica fatale, avvenuta nello stato meridionale degli Usa, è atteso per questo mese, momento in cui i pubblici ministeri presenteranno, nel caso in cui ci saranno, delle accuse penali. Sostanzialmente, l’accordo stipulato tra Baldwin e i familiari della Hutchins non ha avuto alcun impatto su quello che i procuratori sentenzieranno nel caso specifico del New Mexico. Il Guardian ricorda che le riprese del film riprenderanno a gennaio e Matthew Hutchins, il vedovo di Halyna, sarà uno dei produttori esecutivi e riceverà una parte dei profitti del film.