Sono passate meno di 48 ore dai rimproveri di Alfonso Signorini in prima serata su Canale5 al Grande Fratello Vip. Il risultato? Alcuni “vipponi” sembrano non aver compreso ancora appieno la gravità del proprio comportamento. Eppure la storia di Marco Bellavia è stata al centro dell’ultima turbolenta puntata. Nella giornata di ieri, martedì 4 ottobre, i concorrenti sono tornati a parlare del conduttore di Bim Bum Bam ed hanno cercato di prendere le distanze da alcune accuse ricevute nel corso della trasmissione, tentando miseramente di giustificarsi. Così, Cristina Quaranta, che durante la diretta aveva sottolineato quanto fosse inutile parlare di altre tematiche chiedendo rispetto e sensibilità per Marco, è tornata all’attacco.

L’ex volto di “Non è la Rai” ha rievocato in compagnia di Edoardo Donnamaria e Charlie Gnocchi un episodio avvenuto in piscina: “Stavo nuotando, mi sono girata e ho detto ‘ma allora sei proprio cretino?’ – racconta Quaranta -. Si era attaccato ai miei capelli… questo non è un atto di aggressività? Lui poi mi ha detto ‘scusami Cri, sai mi sono fatto prendere dall’euforia’… dai su”. Ed è a questo punto che Quaranta si è lasciata sfuggire l’ennesima frase di odio: “Se fosse stato un altro te lo giuro Charlie lo avrei affogato… perché non ti puoi permettere di mettermi le mani addosso. Invece ho capito che era Marco e non volevo sparare sulla croce rossa”. Cristina Quaranta, insomma, pensa di essere stata comprensiva e sensibile con l’ex volto di Bim Bum Bam. Non ha capito che facendo così ha aumentato l’onda d’odio di cui certamente il programma non aveva bisogno. E neanche noi, a dire il vero.