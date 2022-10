Sonia Bruganelli torna sul caso Bellavia e in particolare sull’atteggiamento adottato da Sara Manfuso nei confronti dell’ormai ex concorrente del Grande Fratello Vip. L’opinionista nelle scorse ore ha pubblicato una clip che sbugiarderebbe quanto detto dalla Manfuso nella puntata del 3 ottobre. Ma facciamo un passo indietro. Marco Bellavia nella casa più spiata d’Italia aveva confessato di soffrire di depressione, motivo per cui ha lasciato il gioco. Le sue fragilità sono state però oggetto di scherno da parte di diversi inquilini, tanto che la produzione ha preso seri provvedimenti: Ginevra Lamborghini è stata squalificata, e Giovanni Ciacci eliminato da un televoto flash. In studio la Bruganelli ha avuto da ridire anche sul comportamento di Sara Manfuso, che dopo un iniziale avvicinamento a Bellavia avrebbe tirato i remi in barca senza offrire aiuto e conforto al compagno d’avventura. La Manfuso però ha rispedito al mittente l’accusa, sostenendo che proprio per rispetto del dolore di Marco ha preferito non spingersi oltre e non improvvisarsi psicologa o educatrice.

Giustificazioni che non hanno convinto Sonia Bruganelli, che infatti dopo la puntata ha condiviso su Twitter una clip che evidenzia in quale modo Sara Manfuso si sia espressa sulla fragilità di Marco Bellavia. Facendo riferimento al momento in cui ha fatto il suo nome per le nomination, Sara ha spiegato ad Elenoire Ferruzzi e Alberto De Pisis: “Un nome andava fatto, quello è Alfonso non lo puoi prendere per c***o. Siamo in televisione. Allora io gli ho detto: ‘Guarda per me Marco’, perché tra l’altro tutti quanti non lo sopportano, solo che io lo dico. Ho detto Marco perché francamente non si è integrato, ieri sera tutti in camera dicevano: ‘Non lo sopporto’. E ho detto: ‘Questa è la casa del GF Vip non un posto in cui curarsi’. Potente”, ha confessato la Manfuso ridacchiando.

De Pisis ha commentato divertito: “Sempre senza misure”, e nella clip sembra farle il verso quando aggiunge: “Mi fa una pietà”, suggerendo che forse queste parole siano uscite dalla bocca della stessa Manfuso in un momento di confidenza tra di loro. Sonia Bruganelli ha commentato il video in questione criticando aspramente Sara: “Ecco la donnina dai sani principi che professa empatia e collaborazione…”. Se queste sono le premesse è plausibile pensare che nella prossima puntata ci sia un nuovo acceso confronto tra l’opinionista e la concorrente, che più volte ha ribadito come sia sensibile non solo al tema del bullismo, ma anche della violenza avendola subìta lei stessa da ragazza.