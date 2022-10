“Oggi è proseguito il movimento offensivo del nostro esercito e di tutti i nostri difensori. Ci sono nuovi insediamenti liberati in diverse regioni”, così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video postato sui social. “Combattimenti feroci continuano in molte aree del fronte. Ma la prospettiva di queste ostilità rimane ovvia: sempre più occupanti stanno cercando di scappare, sempre più perdite vengono inflitte all’esercito nemico e c’è una crescente consapevolezza che la Russia abbia commesso un errore iniziando una guerra contro l’Ucraina”, ha continuato il presidente.