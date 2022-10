Un nuovo finale per The walking dead quando manca poco alla messa in onda. È stata la showrunner dello show, Angela Kang, a specificare che il finale previsto è stato cambiato proprio in corsa. Dopo dodici anni e undici le stagioni, anche il franchise della tv via cavo AMC giunge alla definitiva chiusura con una sorpresa. Durante un’intervista con Radio Times la Kang ha rivelato che la scena finale dello spettacolo era stata modificata prima del finale della serie. Kang è stata irremovibile: nessun spoiler. “Non voglio parlarne, ma a volte capita che dopo aver girato la scena prevista, nel processo di post produzione non vada più bene. Questo è un lavoro “vivo” e le cose cambiano”. Chiaro che tra tutti i fan – che a dire il vero rispetto agli inizi sono calati e parecchio – è montata l’ipotesi che questo finale modificato significherà qualcosa di più per il proseguo della serie. Non si sa, ad esempio, se il nuovo finale si collegherà agli spin off pianificati dalla AMC nel 2023. Fear the Walking Dead, ad esempio, è stato rinnovato per un’ottava stagione, e sappiamo che il “futuro” di The walking dead prevede tre sequel che seguiranno alcuni personaggi della serie tra cui Daryl, Maggie e Rick Grimes. Dato che Daryl e Maggie appaiono ancora nella serie madre, è possibile che la scena finale possa mostrare i loro viaggi rispettivamente in Europa e New York. Di sicuro si sa almeno un dettaglio riferito di recente dal regista Greg Nicotero: ci sarà un’orda enorme di zombie che farà fuori alcuni nomi grossi del cast.