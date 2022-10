È squillato dopo undici anni il telefono di una donna residente a Como, che più di un decennio fa era stata messa in lista d’attesa per un intervento chirurgico. La chiamata è arrivata dal personale del policlinico Sant’Anna: l’operazione, prescritta nel 2011, poteva finalmente essere effettuata. Tuttavia – come riportato da La Provincia di Como – la donna, che per motivi di riservatezza non ha precisato il tipo d’intervento, si era già sottoposta all’operazione altrove.

Contattata dagli operatori dell’Azienda socio sanitaria territoriale (Asst) Lariana per un problema di salute ormai quasi dimenticato, alla donna è stato chiesto se fosse ancora interessata a sottoporsi all’intervento o se, diversamente, volesse essere cancellata dalla lista d’attesa. L’Asst, interpellata dal quotidiano, ha detto di non poter dare spiegazioni precise senza conoscere i dati della paziente. Ha comunque reso noto che l’ospedale ha lavorato per ridurre il più possibile le liste d’attesa, dal momento in cui i ricoveri Covid sono diminuiti. Ha specificato, però, che l’impegno nel ridurre le tempistiche si scontra con la carenza di personale, resa ancora più problematica dalla risalita dei contagi.