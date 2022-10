“Storicamente, un maniero e la sua tenuta suggerivano grandezza e Harford Manor è una magnifica, contemporanea, creazione del ventunesimo secolo di questo concetto. È una casa che offre il massimo della vita di lusso“. E ci mancherebbe non fosse così vista la cifra alla quale la “casa” della quale parliamo è in vendita: 30 milioni di sterline, cioè 34 milioni di euro. Sapendo bene che i super ricchi non conoscono crisi, c’è da aspettarsi che non resti in vendita per molto: si tratta della magione accanto a Windsor. In poche parole, la villa o castello o maniero che di dir si voglia, rende il proprietario vicino di casa del Re d’Inghilterra, Carlo III.

È una nota positiva? Secondo i tabloid britannici sì e anzi, il Daily Mail dà una descrizione minuziosa della proprietà: dieci camere da letto, salone con camino, sala della musica, sala da pranzo, due cucine con isola centrale, sala giochi con biliardo, terrazza panoramica e uno svariato numero di bagni, cabine armadio. Ovviamente c’è pure una scuderi e la possibilità di atterrare con l’elicottero (sigh).