Bruce Willis ha segnato la storia del cinema americano e continuerà a farlo. L’attore, che ha celebrato oltre 40 anni di carriera, si è ritirato di recente dalle scene, dopo una diagnosi di afasia. Il post Instagram con il quale la figlia Rumer ha dato la notizia è dello scorso marzo: “Con gli straordinari fan di Bruce volevamo condividere, come famiglia, il fatto che il nostro amato Bruce ha avuto problemi di salute e che gli è stata diagnosticata l’afasia, malattia che sta influenzando le sue capacità cognitive. Di conseguenza si sta allontanando dalla carriera che ha significato così tanto per lui. Questo è un momento davvero difficile per la nostra famiglia e apprezziamo così tanto il vostro continuo amore, compassione e supporto”. L’addio alle scene sembrava definitivo ma ora arriva un colpo di scena che farà felici i tanti fan del grande attore: Willis ha venduto i diritti della sua immagine ad una società di deepfake. Si tratta di una tecnologia che permette di ricreare un “gemello digitale” così da apparire sullo schermo senza dover essere necessariamente sul set. Come anticipato dal Telegraph, la società scelta da Willis (Deepcake) ha spiegato la scelta proprio con le parole dell’attore: “Ho apprezzato la precisione con cui è stato riprodotto il mio personaggio. Per me è una grande opportunità per tornare indietro nel tempo. Grazie all’utilizzo della moderna tecnologia, anche quando mi trovavo in un altro continente, riuscivo a lavorare, comunicare e partecipare alle riprese. Si tratta di un’esperienza nuova e interessante”. Da “Appuntamento al buio” a “Pulp fiction” passando per “Die Hard”, sono tantissime le pellicole in cui Willis è indimenticato protagonista. Grazie alla tecnologia, ora, immagini e video esistenti verranno combinati con video o immagini originali. L’attore è la prima star di Hollywood in vita a cedere i diritti della sua immagine per lo sfruttamento in deepfake. Sguardo intenso, sorriso contagioso e sopracciglio alzato. L’appuntamento con Bruce Willis è nel futuro.