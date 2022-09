Il bus numero 80 non arriva. Il ritardo si accumula e un’aspirante passeggera decide di scrivere ad Atac su Twitter. L’Agenzia del trasporto autoferrotranviario del comune di Roma è infatti molto attiva sul social. “Cari di @infoatac, sono in attesa dell’80. Alle 9.27 doveva partire una vettura che risultava anche dall’applicazione ma poi è sparita nel nulla. Che fine ha fatto?”. Così mon_cla, che poco dopo si vede arrivare una risposta: “Buongiorno, prossima partenza dal capolinea 09.48“. E fin qui la comunicazione si limita a segnalare il bus successivo. Ma mon_cla non molla, giustamente: “Mi avete risposto e non avevo visto, chiedo scusa. Ad ogni modo: siete sicuri che è in vigore orario invernale? Ammesso che la partenza precedente sia stata effettuata alle 917, 30 minuti tra una vettura e l’altra come li definite? C’è un motivo che potete condividere? Grazie”. Ebbene, a questo punto l’idea deve essere stata quella di buttarla sullo humour nero, sperando di ‘depistare’ dal ritardo: “Buongiorno, una vettura è venuta a mancare causa guasto“. E in effetti si scatena subito un effetto ilarità: “Che la terra le sia lieve”, “Ci stringiamo attorno al controllore”, “Era ancora nel fiore degli anni”, “Condoglianze. Sarà cremata come da tradizione ATAC?”, “Non si sa mai cosa dire in queste circostanze. Coraggio”, alcuni tra i tantissimi commenti.

