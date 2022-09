Il principe Harry è davvero figlio del Re? I dubbi sul fatto che quel ragazzo dai capelli rossi sia nato dalla relazione di Lady Diana con l’ex ufficiale britannico James Hewitt riemergono proprio ora. E violentemente. Non basta la prova del Dna voluta da Carlo quando era ancora principe del Galles. Non può essere ancora una certezza granitica. Ci vuole un altro test. Tutta colpa del libro “Princess in Love” di Anna Pasternak. Dove spicca fra le pagine un elemento a sorpresa in grado di scatenare un nuovo terremoto. E rimescolare le carte della Family. È la lettera della principessa Diana a James. Non una semplice lettera d’amore ma una rivelazione di Lady D all’amante, che in sostanza ammette: “Sei tu il padre biologico del mio secondogenito, Harry”.

Nel momento più delicato per la Casa Reale, la morte delle regina Elisabetta e la fine del suo lungo regno, il rapporto fra il neo sovrano e il figlio diventa ancora più complesso. Fra alti e bassissimi, speranze e delusioni, regole e ribellione, ritornano le anche le perplessità sul legame di sangue e la discendenza. Questa vicenda, che era già emersa molto prima che la Pasternak pubblicasse il suo libro, non può essere archiviata. Già da anni i rumors portavano dritti a un’ipotesi: Harry poteva essere davvero nato dalla relazione fra la Principessa triste e James Hewitt, ufficiale della cavalleria britannica. A metà degli anni Novanta la scoperta della relazione. Ad alimentare i pettegolezzi la somiglianza tra il Principe ed Hewitt: hanno entrambi i capelli rossi. Non biondi e nemmeno castani.

Ovvio che a quell’epoca l’ex ufficiale negò quella scomoda paternità in tutti i modi possibili. Ma niente da fare: i dubbi rimanevano tanto che al principe Harry toccò sottoporsi al test del Dna. La risposta? È figlio di Carlo, non di James.

Ma il giallo non è mai stato considerato risolto del tutto. “Ringrazio Dio per averti fatto entrare nella mia vita”, scrive Diana a James. E, appunto, gli rivela di essere il padre biologico di Harry. Nicholas Davies, esperto in questioni reali, conferma che Diana non era sicura di chi fosse il padre di suo figlio Harry. E che Hewitt era il suo amante già nel 1983 e non dal 1985.

La rivelazione della madre all’amante sulla sua paternità e il test del Dna negativo sul figlio sono elementi così contrastanti. Ma il mistero si fa più fitto proprio quando fra re Carlo ed Harry si sta cercando di trovare chiarezza per il futuro. Mancata Elisabetta II spetta solo a lui trovare il modo di riavvicinare il figlio alla Casa Reale. La scelta di Harry di andare a vivere con la moglie Meghan in California nel 2020 sta facendo capire una cosa: la pesante conseguenza di quella scelta per i duchi Sussex. Lo snellimento della Monarchia che intende attuare Carlo III comincerebbe proprio dalla loro estromissione dalla Famiglia Reale. Sono già finiti in fondo alla pagina web della Casa Reale. Accanto al Principe Andrea, coinvolto in scandali sessuali. Se fosse provato che Harry non è nemmeno figlio di Carlo cosa succederebbe? Ora non c’è più la regina Elisabetta a proteggerlo.