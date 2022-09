“E mamma fai questo, le valigie, i compiti, Rebecca, Sebastian: è bellissimo”. Nel leggere questa frase è possibile sentire in sottofondo la voce di Pamela Prati. Ricorderete tutti il caso salito alla ribalta di Mark Caltagirone, l’uomo dall’identità misteriosa di cui la primadonna del Bagaglino si era follemente innamorata. L’amara scoperta non tardò però ad arrivare: il presunto fidanzato era nient’altro che frutto della fantasia di terze persone. Eppure, a distanza di anni, Mark Caltagirone potrebbe essere tornato in Turchia. In questa edizione del Grande Fratello Vip tra le concorrenti in casa, oltre a Pamela Prati, spicca anche il nome di Gegia.

Nella diretta di ieri sera, giovedì 29 settembre, l’attrice ha parlato del suo nuovo amore turco, Mehmet. I due si sarebbero incontrati solamente una volta in aeroporto. Ad oggi però sono troppi gli interrogativi che non tornano. Gegia ha iniziato a raccontare ad Alfonso Signorini come l’amore di Mehmet le avrebbe risvegliato gli ormoni dopo 11 anni di completa solitudine: “Prima di conoscere Mehmet pensavo solo a mio padre e al lavoro che mi ha aiutato tantissimo. Avevo chiuso con gli uomini. Un giorno mi trovo all’aeroporto di Istanbul… stavo andando a Dubai quando l’ho incontrato. Mi giro e vedo un uomo con un viso bellissimo che mi stava guardando”, racconta Gegia. E continua: “Mi si è svegliato tutto all’improvviso dopo 11 anni. Abbiamo cominciato a chiacchierare, mi ha chiesto dove andassi e mi ha detto che aveva 43 anni. lo gli ho risposto che ne avevo 49 (in realtà ne ha 63). Mi ha detto che ero molto bella e ci siamo aggiunti su Facebook. Dal giorno in cui ci siamo conosciuti, era il 16 aprile, non l’ho più visto. Ci siamo solo fatti delle videochiamate. È un ragazzo molto serio e non abbiamo mai fatto l’amore. Mi ha detto che sta divorziando da una donna olandese e che il suo è un brutto divorzio”. Va anche detto che le presunte videochiamate Whatsapp avverrebbero in una lingua non ben definita: lui non parla italiano, lei non conosce il turco e non sa parlare l’inglese.

La novità di questa edizione del Grande Fratello Vip è proprio la presenza di Giulia Salemi in studio che, con la sua social room, aggiorna in tempo reale con i feedback dai social. Ed è proprio il pubblico di Twitter ad aver scovato il profilo Facebook dell’uomo. Ecco cosa ha raccontato Giulia in diretta: “I nostri amici di Twitter sono andati a scovare questo Mehmet, gli hanno scritto e lui sostiene di non conoscerla. Ha anche insultato chi l’ha contattato! E’ lui, quello della foto. Un utente di Twitter l’ha contattato e lui l’ha insultato dicendo ‘lasciatemi stare, io non la conosco’”. Insomma, il caso è aperto.