Botta e risposta tra Francesco Vecchi e Tommaso Zorzi. Pochi giorni dopo le elezioni politiche, l’influencer, ex vincitore del Grande Fratello Vip, aveva espresso la sua opinione su Giorgia Meloni. “Sapete chi è una donna, è una madre ed è cristiana? Ci pensavo ora: Annamaria Franzoni”, aveva affermato Zorzi in un reel pubblicato su Instagram in cui azzardava un confronto tra la leader di Fratelli d’Italia (facendo riferimento al suo celebre discorso, divenuto virale anche grazie a un remix) e la protagonista di uno dei casi di cronaca nera più discussi degli ultimi anni, accusata di aver ucciso il figlio. Il conduttore Francesco Vecchi non ha digerito il paragone e, in onda a Mattino 5, ha duramente attaccato l’influencer.

Uno spazio del programma, infatti, è stato riservato a commentare le reazioni dei volti dello spettacolo alla vittoria di Meloni. “Eviterei di commentare le frasi di Zorzi perché non sono commentabili…Un conto è una questione politica e un conto è un paragone con un’assassina…”, ha dichiarato il giornalista durante la trasmissione. Le parole non sono sfuggite all’influencer che, sui social, ha accusato Vecchi di aver strumentalizzato la sua opinione. “O non hai capito che quello che volevo dire, che il fatto che una donna sia madre, donna e cristiana non è sinonimo di nulla… O hai strumentalizzato ed è ancora più grave! – ha affermato Zorzi – Se uno non lo ha voluto capire è perché mi ha voluto fare un attacco a questo punto quasi politico”. E ancora: “Vogliamo dire che ho usato un’iperbole? Diciamolo. Ma da lì a travisare completamente il messaggio ce ne vuole… Un po’ per questo moralismo all’italiana…”, ha concluso l’influencer.