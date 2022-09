“Sarò nonno? Aurora e Goffredo mettono al mondo un figlio, sono un esempio pazzesco”. A dirlo, con grande entusiasmo è Eros Ramazzotti. Il cantante, ospite nelle scorse ore di Radio Italia per presentare il suo nuovo tour, ha commentato la notizia della gravidanza della figlia: “E’ una bella cosa ma la cosa più importante è che si amano, c’è un amore, c’è un qualcosa di così profondo che oggi un po’ si è perso, per cui questi due ragazzi che si amano e mettono al mondo un figlio sono un esempio pazzesco in questo momento, gli farei un applauso. Goffredo è un bravissimo ragazzo”, ha concluso Ramazzotti.