Nessuna crisi tra Luigi Di Maio e la giornalista Virginia Saba. Lo staff del Ministro degli esteri uscente ha smentito la notizia di un addio bollandola come “fantasioso gossip”, e fonti vicino alla coppia confermano all’Adnkronos che i due continuano a vivere sotto lo stesso tetto. Nessun ritorno dunque per lei in Sardegna: “Sono a Roma entrambi, continua la convivenza”, fanno sapere le fonti spiegando che il silenzio di lei sui social sarebbe solo legato alla scelta della giornalista sarda di non interferire sulla campagna elettorale del compagno. Una versione confermata anche dallo stesso Di Maio a Repubblica: “Io e Virginia continuiamo a convivere e a stare insieme felicemente. La notizia non è vera”, ha detto chiudendo, così, definitivamente la questione.