Sono 46 le candeline che Francesco Totti ha spento ieri 27 settembre. Per l’ex capitano giallorosso una cena in famiglia, quella nuova che sta provando a ricostruire dopo la tempesta che si è abbattuta sul matrimonio con Ilary Blasi. Le indiscrezioni sulla separazione, le smentite, la conferma, i presunti rolex rubati da lei, le presunte borsette rubate da lui: la vicenda coniugale si è trasformata in una soap. E così il Pupone sta provando a ricostruire la quotidianità accanto alla sua nuova fiamma, Noemi Bocchi. Proprio a lei, 34 anni, ha dato un bacio allo scoccare della mezzanotte per festeggiare il compleanno. A raccontare tutti i dettagli è Il Messaggero, che spiega che la coppia si è regalata una cena a base di pesce in un ristorante poco fuori Roma, lo scorso lunedì sera. Insieme a loro gli amici storici di Totti, quelli che negli ultimi anni l’ex capitano giallorosso aveva un po’ perso di vista e poi i suoi figli più grandi: Cristian, 17 anni, e Chanel, 15 (mentre la piccola Isabel non era presente). Niente fotografi né curiosi per il primo compleanno (ufficiale) senza la conduttrice Mediaset, con cui Totti ha condiviso 20 anni di vita. L’ex giocatore sarebbe arrivato al ristorante non con il suv Lamborghini, bensì con un’altra automobile, quasi in incognito. Intanto sui social un’ondata d’amore lo ha travolto. Non solo i messaggi affettuosi dei figli ma anche gli auguri degli ex compagni di squadra (Radja Nainggolan, Leandro Castan, Mohamed Salah etc.), oltre a quelli della UEFA Europa League e al video-omaggio pubblicato dall’account ufficiale di UEFA Champions League e dell’AS Roma. Un mare di auguri. Quelli di Ilary Blasi saranno arrivati in privato? Difficile a credersi. Continua, infatti, la ‘guerra’ tra i due ex coniugi. E non solo tra di loro. A metter bocca in questa vicenda sono anche gli amici della coppia, specialmente da parte di lui. È il caso di Alex Nuccetelli, pr romano, molto vicino al Pupone. Nelle ultime settimane, infatti, Nuccetelli è stato un fiume in piena dando una sua interpretazione sui fatti. Interpretazione del tutto personale e che non ha ricevuto alcuna conferma da parte dei diretti interessati. Anzi, dopo tanto silenzio, Ilary Blasi ha deciso di procedere per vie legali “a fronte della perseverante opera di propagazione di notizie palesemente false e aventi contenuto diffamatorio” da parte proprio di Nuccetelli.