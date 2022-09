“I problemi interni dei singoli partiti rimangono al loro interno. La Lega farà la sua parte per garantire la governabilità del Paese, è ininfluente qualsiasi dibattito interno nella coalizione. Faremo tutto il possibile affinché ci sia calma e affidabilità e concordia interna”. Lo ha dichiarato il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani in Piazza Montecitorio, a Roma.“Io al ministero degli Esteri? Non ho proposto alcuna candidatura, sarà il presidente Berlusconi a fare le proposte agli alleati e il presidente del Consiglio le indicherà al Capo dello Stato”.