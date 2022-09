Mamma confessa alla figlia, star di TikTok, di essere incinta del suo fidanzato. C’è un video online che è diventato virale in poche ore. Parliamo di oltre 4 milioni di visualizzazioni in un giorno. A parlare è la tiktoker Vanessa Jules, quasi un milione di follower solo su TikTok. La ragazza statunitense spiega come sua madre le abbia confessato di essere rimasta incinta del suo fidanzato. “Mi ha detto che era di John (il fidanzato di Vanessa, ndr). Io credevo di essere ubriaca, le ho detto ‘cosa stai dicendo’?”, spiega la Jules nel video senza farsi prendere da lacrime e sconforto. Secondo la ragazza tutto sarebbe iniziato durante un viaggio in Messico, dove lei è venuta a conoscenza della sentenza Roe v. Wade in tema di aborto. Ha così cominciato a chiamare le proprie amiche per commentare la notizia poi, senza nemmeno rifletterci troppo, ha fatto due chiacchiere anche con la madre sul tema, solo che mamma aveva una sorpresa. “Quando sono arrivata da mia madre, lei era sconvolta, piangeva. Dopo pochi minuti mi ha confessato: “‘Vanessa, sono incinta’. E io mi sono congratulata con lei”.

La ragazza chiede alla madre se ha prenotato l’ecografia, ma in quel momento la signora gela la figlia: “Guarda che il bambino è di John (il fidanzato di Vanessa, ndr)”. Incredula e sconvolta a tiktoker dà la colpa all’alcool bevuto lì in Messico, ma invece davanti le si para la triste realtà. Chiede spiegazioni al fidanzato, ma lui la rassicura e dice che la relazione tra loro potrà proseguire mentre del bimbo se ne prenderà cura la madre. Il finale vede infine Vanessa chiedere di ridarle le sue cose: “E ora ti faccio spedire in prigione”. Chiaro, il video potrebbe contenere addirittura un racconto inventato, ma lo storytelling social è già servito.