Giorgia Meloni: un affare di donne. Basta sfogliare le biografie della trionfatrice alle elezioni del 25 settembre, è subito si capisce che ascissa e ordinata della vita della 46enne leader di Fratelli d’Italia è tutta di segno femminile: madre che con padre assente cresce le proprie figlie da sola, sorella letteralmente simbiotica e più fumantina, una figlia (Ginevra) per la quale stravede, segretaria e addetta alla comunicazione sempre donne. È scritto in ogni pagina dei quotidiani e dei siti web in queste ore: gli uomini chez Meloni si aggiungono in corsa e sono spesso comprimari. Nel discorso di ringraziamento post risultati elettorali, la futura Presidente del Consiglio ha ringraziato dapprima il compagno Andrea (quello di “sinistra” in famiglia) poi “mia figlia, mia sorella, ma madre. Tutti quelli per i quali io ci sono stata meno di quanto loro ci fossero per me”.

Del resto uno che è rimasto poco vicino alla propria famiglia è proprio Francesco, il padre di Giorgia, che nei primi anni Ottanta lascia figlie piccole e moglie da sole. “A mia madre devo tutto”, aveva spiegato la leader di FDI nella sua biografia Io sono Giorgia. Mamma Anna ha cresciuto le bimbe da sola, si è data anche alla scrittura (oltre cento romanzi rosa, tra cui Dolce condanna e Sensualità, con lo pseudonimo Josie Bell). “Io gioisco per i suoi successi, ma non so se le avrei augurato tutto questo”, ha spiegato la signora Anna al Corriere. “Le aspettano tante difficoltà, sgambetti, cattiverie, cose che non merita. Lei è sempre preoccupata, non si rilassa, è bravissima ma la sua paura è che un suo errore faccia soffrire qualcuno (…) è un soldatino, come Arianna. Le ho un po’ educate così, poche regole ma ferree. E sono due stacanoviste”.

47 anni, 18 mesi più vecchia della sorella Giorgia, Arianna Meloni è una militante doc prima di Alleanza Nazionale poi di FDI, senza un lavoro fisso ma da oltre vent’anni assistente nelle varie campagne elettorali regionali della destra laziale. “Non c’è alcun pericolo di ritorno al fascismo”, aveva spiegato Arianna in una recente intervista riferendosi al possibile trionfo della sorella. “Hanno detto che Giorgia è contro la legge 194 ma non è vero”. E ancora: “Lei è dalla parte delle donne e dei diritti acquisiti”. Arianna è sposata con il capogruppo alla Camera di FDI, Francesco Lollobrigida, e con lui ha avuto due figlie, Rachele e Vittoria. Mentre Giorgia è accompagnata con Andrea Giambruno, 41enne giornalista Mediaset.