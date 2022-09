“Io devo dire a questi signori che per venire da te ho lasciato perdere tre contratti, tre trasmissioni importanti. Ecco, questo lo devo dire. Sono qui perché ti voglio bene e perché volevo fare un’esperienza nuova”. Così Orietta Berti durante la puntata del Grande Fratello Vip. Uno si potrebbe chiedere come mai la cantante abbia chiesto ad Alfonso Signorini di poter fare questa dichiarazione. È presto detto: Dagospia ha tirato fuori le cifre intascate da Berti, circa 10 mila euro a puntate (e sappiamo che il Grande Fratello Vip ha un inizio certo ma una fine che potrebbe essere posticipata all’anno 3000 d.c). Si tratta di cifre mai smentite. Sui social è subito arrivata l’ondata di commenti “quanti soldi prende Orietta Berti“. Lei stessa in una intervista rilasciata al Messaggero ha dichiarato che il motivo per cui ha scelto di partecipare al reality è: “Soldi. Tanti. E oltre al ruolo da opinionista al Grande Fratello Vip anche uno show tutto mio, in due puntate, di cui stiamo definendo i dettagli e la messa in onda. Sarà una festa per celebrare i sessant’anni di carriera”. Ora questa affermazione in puntata suona un po’ come una marcia indietro. Che sia stata una richiesta degli autori?