Eros Ramazzotti torna ad incantare l’Arena di Verona sold out in occasione della data del suo tour 2022. Proprio durante dell’ultimo concerto nella venue, il cantante romano ha avuto sabato sera un ospite speciale in platea: l’ex moglie Michelle Hunziker. La conduttrice e il cantautore sono pronti a diventare nonni per la prima volta: la loro figlia Aurora infatti ha annunciato qualche giorno fa attraverso il suo profilo Instagram di aspettare un figlio dal fidanzato Goffredo Cerza. L’atmosfera in Arena era alle stelle. Il pubblico in delirio, la pioggia in sottofondo. Ed ecco che è arrivata la toccante dedica di Eros che cercava lo sguardo di Michelle dal palco: “Tu lo sai quello che spero io, è vederti sempre così”, ha detto Ramazzotti durante “Quanto amore sei”. Una volta individuata l’ex moglie tra il pubblico Eros l’ha raggiunta per abbracciarla e cantare insieme a lei “Fuoco nel fuoco”, uno tra i brani più famosi della sua discografia.

Michelle Hunziker, visibilmente emozionata, durante i 3 minuti di esibizione ha cantato, ballato e guardato l’ex marito come forse non faceva da anni. Il pubblico era in delirio e, con smartphone alla mano, ha documentato sui social quel momento irripetibile. Va anche detto che i due sono stati avvistati insieme in Franciacorta poco più di un mese fa, nella residenza di Eros: Michelle e il cantante hanno soggiornato lì per qualche giorno. Dopo la notizia della gravidanza i due ora sembrano essere più vicini che mai. Non ci resta che attendere il prossimo concerto.