Chi era il braccio destro della Regina Elisabetta II? Uno 007: il barone Andrew Parker, con decenni di attività nell’intelligence britannica ed ex capo dei servizi segreti del Regno Unito. Il mitico MI5 nel quale militava, appunto, James Bond, servendo Sua Maestà. Lui nella fantasia letteraria e cinematografica, Parker nella realtà. Nominato Chamberlain of the Household dalla Regina nell’aprile 2021 era anche il suo fidato consigliere. Un ruolo fondamentale nella Casa Reale. Ora il quesito è rilanciato dai media inglesi. Re Carlo lo confermerà? O sceglierà il suo successore? Il ruolo di Lord Ciambellano della Casa Reale è di massima responsabilità e, ovviamente, di fiducia totale. Di lui ci si può fidare a occhi chiusi, per lui si può mettere una mano sul fuoco. È come fosse un Ceo della Casa Reale. Il Lord Chamberlain of the Household è il supervisore delle azioni della Corona. Tutte: nulla sfugge al suo (riservatissimo) controllo.

Quali sono i suoi compiti? È un intermediario fra la regina e la Camera dei Lord. Organizza, controlla e sovrintende tutti gli impegni ufficiali del monarca. Dai ricevimenti alle visite di Stato, con i potenti della Terra. Dalle feste in giardino ai matrimoni reali e all’apertura del Parlamento. Ancora, gestisce i possedimenti della monarchia e si occupa delle scuderie reali. E si occupa delle Royal Mews e dell’assegnazione semestrale di onorificenze. Con un occhio ovviamente, visto il curriculum, alla sicurezza. Il lord ciambellano quasi sempre arriva dalla nobiltà del Paese. Sino al 1924 la posizione era anche politica. È considerato “senior official” della casa reale. Il suo ruolo non va confuso con il lord gran ciambellano, uno dei Grandi dello Stato inglesi.

Lord Parker è entrato a far parte dei servizi segreti nel 1983 dopo essersi laureato in scienze naturali a Cambridge. E’ sposato e ha due figli. Poi l’ascesa fino a uno dei gradi più alti della monarchia del Regno Unito. Ma quanto sono pagati i sui servigi? Uno stipendio di 102.600 euro l’anno. Una buona retribuzione, ma molto inferiore a quel che ci si potrebbe immaginare per un ruolo di tale responsabilità. Parker è arrivato dopo il pensionamento di Lord Peel, l’organizzatore del Giubileo di Diamante della regina. Il predecessore avrebbe dovuto ritirarsi alla fine del 2020. Ma poi è arrivato il coronavirus, con la grave difficoltà di trovare un sostituto, e ha deciso di restare ancora per un anno. Storicamente, infatti, solo per due volte la Corte è rimasta senza un Lord Chamberlain: prima nel 1649, per sei anni, poi nel 1679, quando Guglielmo III non accettò le dimissioni del Conte Suderland e la carica restò vacante per due anni.

Parker, che ha spezzato come da rito il bastone del suo comando sulla tomba di Elisabetta, probabilmente verrà confermato nell’incarico dal nuovo sovrano. Rompere la bacchetta, spezzarla in due, è l’ultimo atto cerimoniale prima che il monarca venga sepolto. È un sottile bastone bianco un tempo usato per disciplinare i cortigiani. La decisone di Carlo su Parker quale sarà?

Una curiosità sui servizi segreti e la Corona. C’è un precedente inquietante. Quello di Sir Anthony Blunt. Era in realtà una spia sovietica. Un doppiogiochista. Venne a galla quando Elisabetta aveva appena partorito Edoardo. Ma il caso restò segreto per anni per la sicurezza nazionale. Anzi, continuò a lavorare come sovrintendente della galleria della regina. E i servizi gli concessero l’immunità in cambio di rivelazioni su Mosca.