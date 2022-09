Gli italiani si astengono dal voto in massa? Allora tutti su Pornhub. E alle tre di notte dopo aver seguito la maratona elettorale altro picco impressionante di contatti. I dati della piattaforma di porno gratuito in streaming, in esclusiva per FQMagazine, sono inequivocabili. Nella giornata elettorale del 25 settembre che ha visto stravincere Fratelli d’Italia, e non da meno ha prodotto la percentuale più alta di astensionismo dal dopoguerra ad oggi – oltre il 36% con punte del 50% al Sud -, ecco che il traffico sul sito di Pornhub sembra disegnare una vera e propria ondata di porno sul divano al posto della passeggiatina sul corso per accedere all’urna elettorale. Dalle 9 del mattino di domenica 25 settembre fino alle 22 in Italia c’è stato un aumento costante dei contatti sul sito porno gratuito attorno al 10% con punte del 12% alle cinque del pomeriggio. Un dato mai registrato da dieci anni a questa parte, spiegano dal quartier generale di Pornhub Italia.

1 /3 pornhub-insights-italian-election-2022-hourly-traffic-italy

E come se non bastasse se alle 23, proprio negli attimi dei primi exit poll, il traffico è calato del 4% (unico dato a segno meno della giornata) ecco che dopo nemmeno un’ora è cominciato a risalire ed anzi, a raggiungere un nuovo clamoroso picco, il più alto dell’intero 25 settembre, alle 3 di notte con un più 13%, anticipato un’ora prima da un +11 e un’ora dopo da un +10. Insomma dalla consumazione rapida della MaratonaMentana ad un prolungato threesome su Pornhub. Come se non bastasse, l’aumento dei contatti nel dettaglio tra le varie regioni italiane, offre altre bizzarre percentuali. Ad esempio se durante la giornata del 25 in tutte le regioni in modo omogeneo si registra un aumento generalizzato di accesso al portale di porno gratuito (dal +3 della Toscana al +15 del Molise e della Valle d’Aosta) ecco che alle 3 di notte l’exploit lo compie nientemeno che la piccola Basilicata.

Infatti dalle 22 alle 3 del mattino nella regione meridionale che ha dato i natali ai due big contestatissimi del governo Draghi, i potentini Speranza e Lamorgese, si è registrato un picco incredibile di +35% negli accessi. Insomma, la morale della favola sembra essere questa: scarso interesse per il voto e per i suoi risultati, ovvero gli exit poll hanno disegnato subito quello che sarebbe diventato il risultato finale del 26 settembre, e migrazione in massa su Pornhub. I dati completi della ricerca lì potete trovare su https://www.pornhub.com/insights/.