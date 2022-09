“Damiano, il Paese è triste da quando hai cominciato a fare musica”. Dj Ringo non ha usato mezzi termini e si è scagliato su Twitter contro Damiano David. Nella giornata di ieri, il frontman dei Maneskin aveva commentato su Instagram la vittoria elettorale del centrodestra. Come? Una foto sulle stories ripubblicando la prima pagina di Repubblica (“Meloni si prende l’Italia”) e, a corredo, una frase lapidaria: “Today is a sad day for my country” (“Oggi è un giorno triste per il mio Paese). Un’esplicita presa di posizione a cui Dj Ringo ha risposto.

Il tweet ha riscosso un discreto successo e alcuni utenti si sono detti d’accordo con il conduttore radiofonico: “Grazie… Non se ne può più di tutti questi pseudo cantanti tutti uguali e conformisti. Che pensassero a cantare e basta anche nei concerti. La gente ci va per divertirsi, non per fare politica”, ha commentato qualcuno. E ancora: “La tocchi piano”; “E con questa è ufficiale: Ringo ti amo”; “Grandissimo Ringo”. Inutile dire che sui social sono tantissimi anche i commenti di apprezzamento per Damiano e le sue parole.