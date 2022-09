“È una serata triste. Abbiamo la grande responsabilità di essere la prima forza di opposizione. Dovremo giocarla bene in Parlamento, dove il centrodestra è maggioranza. Ma non lo è nel Paese”. Così la capogruppo uscente alla Camera del Pd, Debora Serracchiani, commentando la sconfitta del centrosinistra alle elezioni. “Riteniamo che il Terzo Polo non abbia raggiunto l’obiettivo minimo che si era posto”, ha concluso Serracchiani, unica esponente dem ad essersi presentata in sala stampa per commentare l’esito elettorale, dopo il flop registrato dal Pd. Poche parole, prima di andare via senza fermarsi a rispondere alle domande dei cronisti presenti nella sede dem.