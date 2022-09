Reazioni preoccupate dai governi e dalle istituzioni internazionali dopo la vittoria del centrodestra trainato da Giorgia Meloni. Un avvertimento di peso arriva dall’Ocse, l’organizzazione parigina per la cooperazione e lo sviluppo economico: “Nel contesto attuale conviene avere una forte solidarietà europea sul lungo termine”, dice il segretario generale, l’australiano Mathias Cormann, rispondendo a una domanda dell’Ansa su quale fosse il suo messaggio al prossimo esecutivo. “Attendiamo la formazione del nuovo governo, quando avremo un nuovo governo in Italia saremo felici di lavorare con loro per avere politiche volte ad una vita migliore”, aggiunge. Significative anche le parole della premier francese Elisabeth Borne: “Il popolo italiano ha votato, non ho intenzione di commentare questa scelta democratica. Ovviamente saremo attenti, insieme alla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, a garantire che i diritti umani, il rispetto reciproco, in particolare il rispetto del diritto all’aborto, siano rispettati da tutti”, ha detto in un’intervista televisiva. E si esprime anche l’ex presidente della Repubblica, il socialista François Hollande: “La vittoria dell’estrema destra in Italia è sia una minaccia per i diritti fondamentali e un rischio di paralisi per l’Europa”.

Netto il commento del ministro degli Esteri spagnolo José Manuel Albares: “In tempi di incertezza, i populismi crescono e finiscono sempre nello stesso modo, con una catastrofe. Danno risposte semplici e a breve termine a problemi molto complessi. La loro risposta è sempre la stessa: chiudiamoci e torniamo al passato“. “Saranno tempi difficili per l’Europa”, twitta invece una dei vicepresidenti del Parlamento europeo, la socialdemocratica tedesca Katarina Barley. “Era da temere. Ma con l’appoggio dei conservatori, l’estrema destra dei Fratelli d’Italia vince le elezioni politiche. Soddisfatto, Manfred Weber?”, scrive, in polemica con il capogruppo del Partito popolare (di cui fa parte Forza Italia). A esprimere preoccupazione però è anche un deputato della Cdu, il partito di Angela Merkel, di ispirazione conservatrice e oggi all’opposizione: all’agenzia Dpa, Jurgen Hardt si è detto turbato dalle “dichiarazioni apertamente post-fasciste” di Giorgia Meloni e dalle “posizioni da far rizzare i capelli” degli esponenti di Fratelli d’Italia. “Non c’è più posto in Europa per il razzismo e l’esclusione delle minoranze”, ha concluso.