L’ultimo saluto alla Regina Elisabetta ha commosso il mondo. E a cinque giorni dai funerali e dalla sepoltura dell’amatissima sovrana, la Royal Family ha reso nota una foto della lapide attraverso un post sui social. Realizzata in marmo nero belga intagliato a mano e intarsiato con lettere in ottone per “armonizzarsi con la pietra precedentemente installata nella cappella”, la tomba è stata posta nel memoriale di Giorgio VI, padre di Elisabetta, morto nel 1952. Oltre al nome della ‘regina dei due secoli’, sulla lapide sono incisi quelli dei suoi genitori e del marito Filippo. A rivelare i dettagli è stato proprio Buckingham Palace dopo che, nei giorni scorsi, era già circolata sul web qualche immagine della pietra sepolcrale.

A ledger stone has been installed at the King George VI Memorial Chapel, following the interment of Her Majesty Queen Elizabeth.

The King George VI Memorial Chapel sits within the walls of St George’s Chapel, Windsor. pic.twitter.com/5GdsGoTb27

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 24, 2022