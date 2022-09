A corte, la regina consorte Camilla Parker Bowles ha un soprannome singolare: ‘Lady Gaga’. È l’appellativo dato dai nipotini alla nonna acquisita, sposata con Re Carlo III da 17 anni. Il principe George è stato il primo a trasformare ‘Grandma” in ‘Gaga’ e, da allora, anche la sorella Charlotte e il fratello Louise chiamano così Camilla. D’altronde, anche Elisabetta II aveva il suo nomignolo: ‘Gan Gan’. “Per loro sono Gaga: niente a che vedere con la cantante, naturalmente. In realtà non so se mi chiamano così perché pensano davvero che io sia un po’ matta (Gaga in inglese, ndr), ma mi piace tanto: lo trovo divertente, soprattutto molto dolce”, ha dichiarato la regina consorte al Daily Mail.

Per George, Charlotte e Louise, figli di William e Kate, Camilla è una nonna acquisita. Lei, però, ha anche altri cinque nipoti grazie ai figli Tom Parker Bowles e Laura Lopes. La moglie di Re Carlo III ama trascorrere il tempo libero in campagna e ama i cavalli, passioni che la accomunano alla famiglia reale.