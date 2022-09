Matteo Salvini ha detto che se la Lega ed il centrodestra dovessero vincere, il “per 5 anni il governo non cambia, il primo ministro non cambia, i ministri non cambiano, i partiti non cambiano, le alleanze non cambiano e si tira dritto per 5 anni.” Parlando ai giornalisti dopo aver votato nel suo seggio milanese, il leader della Lega ha detto di aspettarsi una performance da “podio” nelle elezioni.