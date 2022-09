In occasione dello sciopero globale per il clima sono migliaia i giovani scesi in piazza nelle principali città italiane. A Milano e Roma come a Torino, Venezia e Napoli gli studenti e gli attivisti dei Fridays for future si sono dati appuntamento per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’urgenza di un cambio di passo sulle politiche per il clima. A Milano sono stati scanditi slogan contro Giorgia Meloni. A Venezia i manifestanti hanno imbrattato una vetrina di Mc Donald’s con della vernice rossa per protestare contro l’alternanza scuola lavoro.