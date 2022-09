I manifestanti in corteo per il clima intonano insulti all’indirizzo della leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. “Noi facciamo nomi e cognomi vaffanculo Giorgia Meloni”, ma non solo slogan, anche un vero e proprio discorso politico da parte dei giovani manifestanti che hanno criticato apertamente la leader di Fratelli d’Italia e il futuro probabile governo: “Siamo di fronte a una crisi climatica senza precedenti, alla luce di questa ormai innegabile realtà, Giorgia Meloni critica i vincoli del green deal, definendoli troppo stringenti per le aziende italiane”. Ma non solo, critiche anche sul fronte dei diritti: “Dietro alle figura di madre, di donna e cristiana c’è una politica che lotta contro qualsiasi tutela che possa essere riconosciuta alle categorie sociali più vulnerabili. Non possiamo accettare che questi luridi fascisti siano a capo di un nostro governo”